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ΑΕΚ: Ανακοίνωσε Ελίασον η Ιντερνασιονάλ

Ο Νίκλας Ελίασον αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Ιντερνασιονάλ, με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού.

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε Ελίασον η Ιντερνασιονάλ
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Ο 30χρονος εξτρέμ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, όπως έγινε γνωστό με την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

Ο Ελίασον είχε ταξιδέψει στο Πόρτο Αλέγκρε από το Σάββατο 15 Αυγούστου, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στην Ιντερνασιονάλ.

Ο διεθνής Σουηδός δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και έτσι αποχωρεί από την ΑΕΚ έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

Στο διάστημα της τετραετίας του με την Ένωση, ο Ελίασον κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, έχοντας συνολικά 134 συμμετοχές με 13 γκολ και 30 ασίστ.

Πλέον, ο 30χρονος εξτρέμ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, επιστρέφοντας στη Βραζιλία για λογαριασμό της Ιντερνασιονάλ.

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