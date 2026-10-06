Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του Άρη για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (11/10, 19:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Παιχνίδι στο οποίο οι «κίτρινοι» θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στα γκολ και τις νίκες μετά από τρεις «στείρους» αγώνες.

Τα εισιτήρια κοστίζουν: στη Θύρα 1 από 20,00 €, στη Θύρα 2 από 35,00 €, στη Θύρα 3 από 20,00 €, στη Θύρα 9 από 40,00 €, στη Θύρα 7 από 50,00 € ενώ στη Θύρα VIP («Άλκης Καμπανός») από 150,00 €.

Το εισιτήριο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών (από 01/01/2011) κοστίζει 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2 και 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7, 9 και 75 ευρώ στη Θύρα VIP.