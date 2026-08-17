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Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης 0-2: Άνετα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας οι «κιτρινόμαυροι»

Την είσοδό του στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε ο Άρης, επικρατώντας με 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο της Ευκαρπίας.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης 0-2: Άνετα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας οι «κιτρινόμαυροι»
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Με το δεξί μπήκε στις επίσημες υποχρεώσεις του ο Άρης, με τους «κιτρινόμαυρους» να επικρατούν με 2-0 κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και να σφραγίζουν το εισιτήριο για το... κυρίως μενού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Νόα Φαντιγκά ήταν εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ στη σεζόν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στο 49', ενώ στο 67' το αυτογκόλ του Αναστασόπουλου διαμόρφωσε το τελικό σκορ το οποίο έδωσε με σχετική άνεση την πρόκριση στους «Θεσσαλονικείς».

Το επίσημο ντεμπούτο τους πραγματοποίησαν οι Σεμπαστιάν Παλάσιος και Ράφα Μιρ, με τον Άρη πλέον να στρέφει το βλέμμα του στην πρεμιέρα της Super League απέναντι στην Καλαμάτα (22/08, 20:00).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Θεοδωρόπουλος, Θωμάι, Σλιμόν, Μανουσάκης, Νίνικας, Καρυπίδης, Παπαγεωργίου, Δρίτσας, Αναστασόπουλος, Βουκαΐλοβιτς και Αργυρίου.

Αρης (Γρηγορίου): Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν (84' Κέρκεζ), Χαρούπας, Ράτσιτς, Βοριαζίδης (73' Παπασαραφιανός), Γιαννιώτας (46' Αλφαρέλα), Παλάσιος (90' Μπουσαΐντ), Γκαρέ και Μιρ (73' Μορόν).

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