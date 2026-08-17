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Ντουμπάι: Ανακοίνωσε τον Λουκόσιους και τον παραχώρησε δανεικό στη Μάλαγα

Στη Μάλαγα θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός από τη Ντουμπάι ο MVP του Final Four του BCL και δήμιος της ΑΕΚ στον τελικό, Σίμας Λουκόσιους.

Ντουμπάι: Ανακοίνωσε τον Λουκόσιους και τον παραχώρησε δανεικό στη Μάλαγα
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Η απώλεια του τίτλου του Basketball Champions League την περασμένη σεζόν για την ΑΕΚ είχε... ονοματεπώνυμο. Ο Σιμόνας Λουκόσιους είχε σημειώσει 7/10 τρίποντα στον τελικό απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» για να επιστρέψει η Ρίτας Βίλνιους και να «κλέψει» το τρόπαιο από τη «βασίλισσα», μετά από επική ανατροπή. Και όπως εξελίχτηκε, η ΑΕΚ... πιθανότατα να τον βρει μπροστά της και τη σεζόν 2026-27.

Κι αυτό γιατί η Μάλαγα ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιθουανού γκαρντ μέσω δανεισμού από την Ντουμπάι. Είχε προηγηθεί η σχετική ανακοίνωση παραχώρησής του από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Λουκόσιους αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι από την Ντουμπάι με τριετές συμβόλαιο, αλλά ο νέος τεχνικός της, Τσάβι Πασκουάλ, έκρινε πως μπορεί να παραχωρηθεί δανεικός για μία σεζόν, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες τόσο από το BCL όσο και από την ACB.

Τόσο η νέα ομάδα του, Μάλαγα, όσο και η ΑΕΚ θα διεκδικήσουν τον τίτλο του BCL την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

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