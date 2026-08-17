Άρης: Παίρνει Ρίτσαρντς από Νότιγχαμ Φόρεστ

Οι «κίτρινοι» κινήθηκαν άμεσα μετά την άνετη πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ολοκλήρωσαν τη συμφωνία για τον Ρίτσαρντς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ, ύψους 1,74μ., αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη μέχρι το 2030, επιστρέφοντας στην Ελλάδα έπειτα από δύο χρόνια.

Ο Ρίτσαρντς αγωνίστηκε τη σεζόν 2023-24 στον Ολυμπιακό, ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ρίο Άβε στην Πορτογαλία.

Την περσινή σεζόν αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, το οποίο τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου 2,5 μήνες. Συνολικά, κατέγραψε 15 συμμετοχές, χωρίς γκολ ή ασίστ, έχοντας αγωνιστεί για σχεδόν 800 λεπτά.

Ο Άρης προσθέτει έτσι στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς ο Ομάρ Ρίτσαρντς ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στη Stoiximan Super League.