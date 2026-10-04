Μπαρτζώκας: «Δεν κάλεσα τάιμ άουτ για να προσβάλω τον Ηρακλή, δουλειά μου να μην επιτρέπω αγγαρείες»

Ξεκάθαρος με τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του.

Ο coach των Πειραιωτών εξήγησε την απόφασή του να καλέσει τάιμ άουτ στα 30'' πριν τη λήξη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρχε θέμα προσβολής προς τον Ηρακλή, στάθηκε στις δυσκολίες προσαρμογής των νέων παικτών στα αμυντικά συστήματα, ενώ χαρακτήρισε ως «θείο δώρο» το επερχόμενο ρεπό μετά το επιβαρυμένο πρόγραμμα των συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου:

«Ξεκινήσαμε με νίκη, όπως θέλαμε. Δε θέλαμε να μπούμε σε περιπέτειες. Είναι ιδιαίτερές οι συνθήκες εδώ, χαμηλοτάβανο το γήπεδο, φανατισμός στην κερκίδα και πολύ καπνό. Επρεπε να παίξουμε συνολικά μαζί καλά, όπως κάναμε στο 2ο και 3ο δεκάλεπτο. Στο 1ο δεν το κάναμε, στο 4ο όταν πήγαμε στους 20 πόντους, σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, κάναμε πολλά λάθη, 5-6, τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Πολύ σημαντικό ότι επανήλθε ο Μιλουτίνοφ για την εξέλιξη της χρονιάς.

Έχουμε την αίσθηση τώρα επειδή είναι 4-5 μέρες μπροστά μας μέχρι το ματς με την Εφές, το αυριανό ρεπό είναι σαν θείο δώρο. Παίξαμε έξι ματς σε 9-10 μέρες, όλα εκτός έδρας. Καταλαβαίνω τους παίκτες, το κίνητρο και τη διάθεση. Αυτή είναι η συνέχεια, πρέπει να ανταπεξέλθουμε».

Για το τάιμ άουτ που κάλεσε στα 30'' πριν το τέλος: «Από ποιους γίνεται κουβέντα, από αυτούς που με βρίζουν 40 λεπτά; Δε γίνεται κουβέντα. Δεν το έκανα για να προσβάλω τον Ηρακλή. Καμία σχέση. Όταν κάναμε πέντε λάθη σερί, πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι δε γίνεται αυτό. Το έχω αποδείξει αν σέβομαι τον Λούκιτς. Ο σύλλογος που εκπροσωπώ και καθοδηγώ είναι πολύ απαιτητικός. Αν υπάρχει μια πεντάδα που βλέπει σαν αγγαρεία το τελευταίο πεντάλεπτο, Είναι δουλειά μου να μην επιτρέπω μια τέτοια εμφάνιση στο τέλος».

Για την άμυνα: «Πρέπει να δουλέψουμε, να τους βάλουμε σε κάποιους αμυντικούς κανόνες που έχουμε. Πολλές φορές οι καινούριοι παίκτες αποφασίζουν με βάση τις προηγούμενες φιλοσοφίες, που είναι διαφορετικές. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και στην Ευρωλίγκα, αλλά και στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε αμυντική συνέπεια. Η φιλοσοφία πρέπει να μείνει ίδια εφόσον ο προπονητής είναι ίδιος. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο αλλά θα τα καταφέρουμε, θα γίνουμε καλύτεροι».

Για τον ΜακΙντάιρ: «Δε ζητάω από έναν παίκτη να σουτάρει ή όχι. Έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Απαιτώ να κινείται η μπάλα και μέσα σε αυτή, ότι σουτ πάρουμε μπει δεν μπει δεν έχω πρόβλημα. Σουτάρουμε πολλά περισσότερα σουτ μαρκαρισμένα στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερα ανοιχτά σουτ, έχουμε χαμηλό ποσοστό τώρα. Πρέπει να μειώσουμε και τα λάθη. Περίμενα ότι θα αντιμετωπίσω τέτοια προβλήματα. Όταν έχει 10 διεθνείς εκτός, όταν άλλοι έρχονται τραυματίες, συνεχόμενα παιχνίδια, ξέρω ότι θα έχουμε δύσκολη χρονιά. Ειδικά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Πρέπει να γίνουμε πολύ συμπαγείς».