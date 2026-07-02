Ο Αλεξάντρου Παντέα στον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του Αλεξάντρου Παντέα από την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Οι Βοιωτοί διατηρούν οψιόν αγοράς από τη ρουμάνικη ομάδα για τον 23χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος είχε γεμάτη σεζόν.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αλεξάντρου Παντέα.

Ο Ρουμάνος δεξιός μπακ έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Γεννημένος στις 11/9/03 στο Βουκουρέστι, είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής Ρουμανίας, ενώ αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Στεάουα, με την οποία έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής (2024, 2025), κατακτώντας επίσης δύο Σούπερ Καπ τις ίδιες χρονιές, αλλά και το Κύπελλο Ρουμανίας το 2020.

Με τη φανέλα του ιστορικού ρουμανικού συλλόγου μετράει 104 συμμετοχές (6 ασίστ) εκ των οποίων οι 19 στις διοργανώσεις της UEFA. Ο Ρουμάνος ακραίος αμυντικός έρχεται από μία γεμάτη χρονιά με 35 εμφανίσεις (3 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι εννιά στο Europa League.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο2 στη φανέλα του.

Τον καλωσορίζουμε στον Λεβαδειακό, του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»