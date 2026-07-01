Μαρούσι: Ανακοινώθηκε ο Χρήστος Βενετίδης

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρήστο Βενετίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Ο 18χρονος γκαρντ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη DEKA, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ του τουρνουά Rising Stars.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει τη απόκτηση του Χρήστου Βενετίδη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο 18χρονος πλέι μέικερ που αποτελεί σταθερά στέλεχος των Εθνικών ομάδων, την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στην ΔΕΚΑ και μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ στο τουρνουά , Rising Stars.Πρόκειται για μια επένδυση για το παρόν και το μέλλον της ομάδας που εμπιστεύεται το ταλέντο των νέων παιδιών.

Ο Χρήστος γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 2008 κι έχει ύψος 1.98. Προέρχεται από τις Ακαδημίες του Άρη με τον οποίο συμμετείχε στο Next Gen του Ντουμπάι, ενώ αγωνίστηκε και στην αναπτυξιακή ομάδα των “κιτρίνων”, τον Ναύαρχο Βότση. Ήδη έχει κληθεί στην Εθνική U18 που προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ που θα φιλοξενηθεί στο Τρεντίνο της Ιταλίας από τις 25 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου.

Χρήστο, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».