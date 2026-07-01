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Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο Καραϊσκάκη την Πέμπτη (2/7)

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκη το απόγευμα της Πέμπτης (02/07) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο Καραϊσκάκη την Πέμπτη (2/7)
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Η πολυναμμενόμενη συνέντευξη Τύπου έχει οριστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στις 18:00 και θα προβληθεί στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube, ώστε να την παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι των Πειραιωτών.

Όπως είχε ανακοινωθεί από τις 22 Ιουνίου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μιλήσει για ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Ολυμπιακού ένα από τα πιο σύγχρονα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραισκάκης» με το υπό θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Ως ελάχιστο κόστος για την κατασκευή του υπολογίζονται τα 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

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