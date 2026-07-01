Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Τσέλιε ο Κούτρης

Ο Λεονάρντο Κούτρης θα αγωνίζεται με την Τσέλιε έως το 2028.

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Τσέλιε ο Κούτρης
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Ο Λεονάρντο Κούτρης βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την πολωνική Πόγκον, ανακοινώθηκε επίσημα από την Τσέλιε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Ο Έλληνας διεθνής ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Πόγκον έχοντας σημαντική συνεισφορά την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε δύο ασίστ, αγωνιζόμενος για περίπου 2.000 λεπτά.

Συνολικά, στη θητεία του με τον πολωνικό σύλλογο μέτρησε 133 εμφανίσεις, με απολογισμό τέσσερα γκολ και 12 ασίστ, αποτελώντας σταθερή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας.

https://www.instagram.com/p/DaPsU2AiOrz/
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