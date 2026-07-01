NBA: Στους Ρόκετς ο Μάρκους Σμαρτ με διετές συμβόλαιο

Οι Χιούστον Ρόκετς προχώρησαν σε μία σημαντική προσθήκη για την περιφερειακή της γραμμή, καθώς συμφώνησαν με τον Μάρκους Σμαρτ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 31χρονος γκαρντ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο Χιούστον, όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον προπονητή Ίμε Ουντόκα, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στους Μπόστον Σέλτικς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, συνολικής αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία περιλαμβάνει και player option για τη δεύτερη σεζόν, δίνοντας στον έμπειρο γκαρντ τη δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος για το μέλλον του μετά την πρώτη χρονιά.