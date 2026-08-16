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ΑΕΚ: Ανανέωσε ο Λούκας Λεκαβίτσιους

Η ΑΕΚ επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο και θα παραμείνει στην Ένωση έως το καλοκαίρι του 2028.

ΑΕΚ: Ανανέωσε ο Λούκας Λεκαβίτσιους
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Τη φανέλα της ΑΕΚ θα συνεχίσει να φοράει ο Λούκας Λεκαβίτσιους, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2028. Ο 32χρονος Λιθουανός πόιντ γκαρντ, ύψους 1,80μ., υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, με την Ένωση να ανακοινώνει επίσημα την παραμονή του.

Η ανακοίνωση:

«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους (Lukas Lekavicius, 32χρ., 1μ.80).

Ο διεθνής Λιθουανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (16/08) νέο διετές συμβόλαιο, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

Λούκας, συνεχίζουμε μαζί για τα μελλοντικά σπουδαία!»

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