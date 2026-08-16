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Άρης: Στη Θεσσαλονίκη και ο Ι Τζέι Λιντέλ

Ο Ι Τζέι Λιντέλ έφτασε το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας.

Άρης: Στη Θεσσαλονίκη και ο Ι Τζέι Λιντέλ
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Ακόμη μία άφιξη για τον Άρη, με τον Ι Τζέι Λιντέλ να προσγειώνεται το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», λίγο πριν τις 19:00.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των «κιτρινόμαυρων» και πλέον βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η άφιξη του Λιντέλ ήρθε λίγες ώρες μετά από εκείνη του Άνταμ Μοκόκα.

Οι δηλώσεις του:

«Ήρθα σ’ ένα εξαιρετικό timing. Η πρόταση ήταν καλή και αφού μίλησα με τους ατζέντηδές μου και άκουσα αυτά που ήθελα, επέλεξα τον Άρη.

Από την πρώτη στιγμή ο Άρης με έκανε να νιώσω καλοδεχούμενος. Έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν και προσωπικά ήθελα να πάω σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί και φυσικά να κερδίζουμε παιχνίδια».

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