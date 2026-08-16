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ΠΑΟΚ: Αποχωρεί ο Γερεμέγεφ - Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του μετά την προπόνηση

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, καθώς έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του.

ΠΑΟΚ: Αποχωρεί ο Γερεμέγεφ - Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του μετά την προπόνηση
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Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος έχει ήδη βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Ο 32χρονος επιθετικός έδωσε κανονικά το «παρών» στη σημερινή προπόνηση του «Δικεφάλου του Βορρά» και μετά την ολοκλήρωσή της αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, ενημερώνοντάς τους πως έχει συμφωνήσει για τη συνέχεια της καριέρας του. Πλέον, απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του.

Ο Γερεμέγεφ είχε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2026, όταν αποκτήθηκε ως ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Παρά τη σύντομη παρουσία του στον ΠΑΟΚ, ο Σουηδός φορ κατάφερε να αφήσει το στίγμα του, καθώς σε 23 συμμετοχές με τα «ασπρόμαυρα» πέτυχε 10 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ.

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