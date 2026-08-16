Το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του: Η απονομή στον Απόστολο Χρήστου (Video)

Ο Απόστολος Χρήστου είναι ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής. Το απέδειξε για ακόμη μία φορά, με το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στο Πρωτάθλημα Ευρώπης που διεξήχθη στο Παρίσι.

Με διαφορά ενός εκατοστού του δευτερολέπτου, ανέβηκε για 6η φορά στο βάθρο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο πρώτο σκαλί, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Συγκινημένος κρέμασε το μετάλλιο στο στήθος του, έβαλε το χέρι στο μέρος της καρδιάς και στάθηκε προσοχή για τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο. Με τους δικούς του ανθρώπους, την οικογένειά του και τους φίλους του, να χαμογελούν με περηφάνια στις εξέδρες.

Δείτε την απονομή στον Απόστολο Χρήστου:

«Μοναδική στιγμή να ακούς τον εθνικό ύμνο της χώρας σου»

Οι δηλώσεις του Έλληνα κολυμβητή μετά την απονομή: