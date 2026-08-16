Η Καμπούρ εξετάζει την απόκτηση του Βιλένα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τους Ολλανδούς

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, η Καμπούρ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τόνι Βιλένα και βρίσκεται ήδη σε επαφές μαζί του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον επαναφέρει στην πατρίδα του.

Ο Ολλανδός μέσος βρίσκεται εκτός πλάνων του Τζέικομπ Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός αναζητά εδώ και καιρό λύση για την περίπτωσή του. Ο ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Βιλένα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023. Με εξαίρεση τον δανεισμό του στην Αλάνιασπορ, έχει καταγράψει με το «τριφύλλι» 47 συμμετοχές, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.