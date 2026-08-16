Τσιτσιπάς: Ήττα με 2-0 από τον Αλιασίμ και αποκλεισμός στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (3-6, 5-7) από τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ και αποχαιρέτησε το Cincinnati Open στον 2ο γύρο.

Τσιτσιπάς: Ήττα με 2-0 από τον Αλιασίμ και αποκλεισμός στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του στο Cincinnati Open, γνωρίζοντας την ήττα από τον Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ με 2-0 σετ (6-3, 7-5).

Ο Καναδός, Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και Νο2 του ταμπλό, μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε από νωρίς να πάρει τον έλεγχο. Μετά την υπεράσπιση του σερβίς του, έκανε break και προηγήθηκε με 3-0. Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Αλιασίμ διατήρησε το προβάδισμά του και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο Καναδός ξεκίνησε ξανά με break, όμως αυτή τη φορά ο Τσιτσιπάς απάντησε άμεσα και πήρε το προβάδισμα με 2-1. Ο Αλιασίμ, ωστόσο, ανέβασε ξανά την απόδοσή του και με τρία συνεχόμενα games πήρε προβάδισμα 4-2.

Ο Έλληνας τενίστας έμεινε στη διεκδίκηση του σετ και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5, παίρνοντας πίσω το break. Η αντίδρασή του όμως δεν είχε συνέχεια, καθώς ο Αλιασίμ έκανε νέο break και στη συνέχεια σέρβιρε επιτυχημένα για το 7-5, ολοκληρώνοντας τη νίκη του.

Τα σετ: 3-6, 5-7.

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