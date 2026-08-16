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Πόλο: Στην 7η θέση του Ευρωπαϊκού Κ20 η Εθνική Ελλάδας

Με νίκη 19-16 επί της Γερμανίας, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Νέων Ανδρών. 

Πόλο: Στην 7η θέση του Ευρωπαϊκού Κ20 η Εθνική Ελλάδας
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Στην έβδομη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20, που διεξήχθη στη Βάρνα της Βουλγαρίας, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η εθνική υδατοσφαίρισης νέων ανδρών. Στο τελευταίο παιχνίδι της στη διοργάνωση, η ελληνική ομάδα επικράτησε 19-16 της Γερμανίας, με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Λυκούδη, που πέτυχε έξι τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 6-6, 4-4, 4-3

Η σύνθεση της εθνικής: Βεκρής, Λυκούδης 6, Μπιτσάκος 1, Καρατζάς 1, Αγγελόπουλος 4, Λασκαρίδης 4, Ζερβουδάκης 1, Μητράκης, Πατσιλινάκος 1, Γιαννάτος, Μαραγκουδάκης 1, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Γεωρβασάκης

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