· Ελλάδα

Back to back ο Χρήστου: Χρυσό μετάλλιο και πρωταθλητής Ευρώπης!

Ο εκπληκτικός Έλληνας κολυμβητής βγήκε πρώτος στα 100μ. ύπτιο και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επικρατώντας για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου!

Back to back ο Χρήστου: Χρυσό μετάλλιο και πρωταθλητής Ευρώπης!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Απόστολος Χρήστου έχει κάνει την Ευρώπη να παραμιλά! Ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Επαναλαμβάνοντας αυτό που είχε πετύχει στο Βελιγράδι το 2024.

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης μας έκανε μια εκπληκτική κούρσα για να κάνει το back to back. Τερματίζοντας πρώτος μπροστά από τον Ιταλό, Τόμας Τσεκόν, με διαφορά ενός εκατοστού του δευτερολέπτου! Ο Έλληνας κολυμβητής έκανε χρόνο 52.27 και ο αντίπαλός του 52.28.

Ο Χρήστου έφτασε συνολικά τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά, ενώ στα 100μ. ύπτιο εξασφάλισε θέση στο βάθρο για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση. Αρχής γενομένης από το 2016 στο Λονδίνο, ο 30χρονος κολυμβητής μετράει δύο χρυσά, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα μετάλλια, με την Ελλάδα να είναι πλέον η τέταρτη δύναμη στο αγώνισμα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, με τρία χρυσά, τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα μετάλλια.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. ύπτιο ανδρών:

1. Απόστολος Χρήστου (ΕΛΛΑΔΑ) 52.27

2. Τόμας Τσέκον (Ιταλία) 52.28

3. Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 52.57

4. Γιάν Εντόι Μπρουάρ (Γαλλία) 52.71

5. Γκεόργκι Ιάκοβλεφ (Ρωσία) 52.73

6. Κσαβέρι Μάσιουκ (Πολωνία) 52.92

7. Μεουέν Τομάκ (Γαλλία) 53.47

8. Τζακ Σκέρι (Μ. Βρετανία) 53.65

Ο αγώνας του Απόστολου Χρήστου:

Οι πανηγυρισμοί της οικογένειάς του:

Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης:

COMMENTS
LATEST NEWS
21:46 ΣΠΟΡ

Το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του: Η απονομή στον Απόστολο Χρήστου (Video)

21:38 SUPER LEAGUE

Η Καμπούρ εξετάζει την απόκτηση του Βιλένα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τους Ολλανδούς

21:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Μαύρη με κίτρινες λεπτομέρειες η δεύτερη φανέλα της σεζόν 2026/27

21:26 ΣΠΟΡ

Πόλο: Στην 7η θέση του Ευρωπαϊκού Κ20 η Εθνική Ελλάδας

20:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν

20:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπραν: Νίκησε 3-0 την Χαμ Καμ πριν από τον ΠΑΟΚ

20:19 MUNDOBASKET

Γαλλία: Παρόντες στην προετοιμασία οι Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε και Φουρνιέ

20:15 ΣΠΟΡ

Back to back ο Χρήστου: Χρυσό μετάλλιο και πρωταθλητής Ευρώπης!

19:47 SUPER LEAGUE

Πέρασε ιατρικά ο Κωνσταντέλιας, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

19:44 GREEK BASKET LEAGUE

Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Άνταμ Μοκόκα

19:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Και η Ρόμα στο… κυνήγι του Τετέι, σύμφωνα με τον Κονούρ

18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Χόρεψε... συρτάκι στον τελικό του Community Shield

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας