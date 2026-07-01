Στην Καρδίτσα ο Τζάστιν Τέρνερ

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζάστιν Τέρνερ, ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ (1,93μ.) την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Λιθουανίας, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του.

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«O Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Τζάστιν Τέρνερ στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Αμερικανός αθλητής αποτέλεσε βασικό μεταγραφικό στόχο της ομάδας και η συμφωνία μαζί του, προσθέτει ταλέντο και σκορ στην περιφερειακή γραμμή ενόψει του νέου πρωταθλήματος της GBL.

Ο Τζάστιν Ραφαέλ Τέρνερ είναι 28 ετών (γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1998 στο Ντιτρόιτ), έχει ύψος 1.93 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ. Στο NCAA έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με το Μπόουλινγκ Γκριν Στέιτ, στο οποίο αγωνίστηκε την πενταετία 2016-2021: 119 αγώνες (οι 115 ως βασικός) με 17.5 πόντους μ.ο., 3.9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα. Αποφοίτησε το 2021 ως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του κολλεγίου (2.077 πόντοι) και πρώτος σε εύστοχα σουτ ενώ είναι στην πρώτη δεκάδα στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες.

Μετά το κολέγιο, αγωνίστηκε για δύο χρόνια στη G-League με τους Μότορ Σίτι Κρουζ και τους Γκραντ Ράπιντς Γκολντ και το 2023 έκανε το ταξίδι για την Ευρώπη με πρώτο σταθμό την Ισπανική Ουρένσε στη Leb Gold (14.3 πόντοι, 2.4 ριμπάουντ και 3 ασίστ). Το 2024 ακολούθησε η Ανβίλ με την οποία συμμετείχε στο Πολωνικό πρωτάθλημα (11.2 πόντοι, 2.2 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ σε 35 αγώνες) με την ομάδα του να αναδεικνύεται πρώτη στη βαθμολογία, ενώ έπαιξε και στο FIBA Europe Cup (12.1 πόντοι, 2.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 12 αγώνες).

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στη Λιθουανία για την Γκαργκτζού, με την οποία τερμάτισε στην έκτη θέση του πρωταθλήματος, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε 4ος σκόρερ του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας με 16.1 πόντους, ενώ είχε σε 31.5 λεπτά συμμετοχής, 4 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ, 1.1 κλεψίματα με 45% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

Καλωσορίζουμε τον Τζάστιν Τέρνερ στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».