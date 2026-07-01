Παναθηναϊκός - Χέλμοντ Σπορ 4-0: Θετικό το πρώτο δείγμα της εποχής Νίστρουπ (vids)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Χέλμοντ Σπορ με 4-0 στο πρώτο του φιλικό, με το «τριφύλλι» να δείχνει αρκετά από τα στοιχεία που θέλει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1.

Το πρώτο γκολ της νέας σεζόν πέτυχε ο Ταμπόρδα στο 6', με τον Τετέι στο 9' να κάνει το 2-0. Στο 74΄ με ωραίο δυνατό σουτ ο Αντίνο πέτυχε το 3-0. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Αργεντινός εξτρέμ στο 85' με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Ο Δανός προπονητής έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι έβγαλαν ένταση σε μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης κόντρα στην ολλανδική ομάδα, δείχνοντας όμως ότι πρέπει να γίνει ακόμα αρκετή δουλειά.

Επόμενο φιλικό τεστ για τους «πράσινους» θα είναι αυτό κόντρα στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου (18:00).

Κυριαρχία και σωστή κυκλοφορία

Το σκορ άνοιξε στο 6ο λεπτό, όταν ο Τσέριν εκτέλεσε κόρνερ, ο Τσιριβέγια πήρε την κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή και ο Ταμπόρδα βρέθηκε στο σωστό σημείο, στέλνοντάς τη στα δίχτυα από κοντά για το 1-0.

Τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Τσέριν εκτέλεσε ξανά εξαιρετικά στημένη φάση και ο Τετέι με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη έμφαση που δίνει ο Νίστρουπ στις στατικές φάσεις από την έναρξη της προετοιμασίας.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό της αναμέτρησης, με τον Ζαρουρί να απειλεί στο 19' με σουτ που πέρασε πάνω από την εστία.

Η Χέλμοντ Σπορτ προσπάθησε να απαντήσει στο 25', όμως το σουτ των Ολλανδών ήταν άστοχο και δεν ανησύχησε την άμυνα των «πρασίνων».

Οι «πράσινοι» πιέζουν ψηλά χωρίς την μπάλα, ανακτούν γρήγορα την κατοχή και κυκλοφορούν με ηρεμία, δείχνοντας δουλεμένη εικόνα στο build-up και στις μεταβάσεις.

«Υπογραφή» Αντίνο στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος το «τριφύλλι» δεν μπήκε με την ίδια ένταση, ωστόσο έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό απέναντι στην ολλανδική ομάδα, σε ένα σαφώς πιο χαμηλό τέμπο.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού στο 55' απομάκρυνε την μπάλα αποτελεσματικά, ύστερα από μία φάση διαρκείας στα καρέ του Τσάβες.

Η συνέχεια της αναμέτρησης είχε αρκετή κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως κάποια ουσιαστική φάση ή απειλή προς τους δύο τερματοφύλακες.

Στο 68' ο Ταμπόρδα έκανε ωραία προσπάθεια, γύρισε την μπάλα, ωστόσο η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία.

Ο Αντίνο στο 74' με ένα πολύ ωραίο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα της Χέλμοντ Σπορ και πέτυχε το 3-0 για το «τριφύλλι».

Κοντούρης και Αντίνο στο 79' έφυγαν στην κόντρα, με τον Αργεντινό να κάνει πανέμορφη ενέργεια, ωστόσο ο πορτιέρε των Ολλανδών του έβαλε «στοπ» στο δυνατό σουτ που έκανε.

Στο 83' ο Κοντούρης πραγματοποίησε σουτ εκτός περιοχής, όμως η μπάλα κόντραρε και κατέληξε χωρίς πρόβλημα στον αντίπαλο κίπερ.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε με το δεύτερο τέρμα του στο παιχνίδι ο Αντίνο, ο οποίος πήρε την μπάλα μετά το σουτ του Παντελίδη που κόντραρε και με ωραίο πλασέ σκόραρε ακόμα ένα γκολ.

Παναθηναϊκός - Χέλμοντ Σπορ 4-0

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο α' ημίχρονο: Πένια, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς, Τετέι.

Η ενδεκάδα στο β' μέρος: Τσάβες, Τσάπρας, Τουμπά (71' Λάβδας), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καμαρά, Κοντούρης, Ταμπόρδα (71' Μπινιάρης), Αντίνο, Παντελίδης.