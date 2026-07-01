Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες στο Αγγλία - Κονγκό

Η ώρα της πρώτης μεγάλης νοκ άουτ δοκιμασίας έφτασε για Αγγλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες κοντράρονται στο Atlanta Stadium για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση το Μεξικό, το οποίο εξασφάλισε την πρόκριση μετά τη νίκη του με 2-0 απέναντι στον Ισημερινό.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, οι δύο ομοσπονδιακοί τεχνικοί ανακοίνωσαν τις αρχικές τους επιλογές, καταστρώνοντας τα πλάνα τους για ένα παιχνίδι που δεν αφήνει περιθώρια λάθους.

Οι ενδεκάδες

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Σπενς, Κόνσα, Γκεΐ, Ο' Ράιλι, Άντερσον, Ράις, Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Ράσφορντ, Κέιν.

Λ.Δ. Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Γουάν-Μπισακά, Εμπεμπά, Τουανζέμπε, Μαζουακού, Μουκάου, Μουτουσαμί, Σαντίκι, Εμπουκού, Τσιπένγκα, Γουίσα.