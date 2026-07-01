ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΟΚ - Μπέβερεν: Το γκολ ισοφάρισης των Βέλγων (video) ONSPORTS TEAM 01 Ιουλίου 2026, 18:51 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε πώς διαμορφώθηκε το 1-1 στη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Γκολ Βίντεο ΠΑΟΚ φιλικό παιχνίδι φιλικό ματς COMMENTS LATEST NEWS 22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Τσέλιε ο Κούτρης 22:10 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο Καραϊσκάκη την Πέμπτη (2/7) 21:59 SUPER LEAGUE Ατρόμητος: Στην Κοτσαέλισπορ ο Μπάκου 21:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Νίστρουπ: «Προχωράμε σε μεγάλες αλλαγές, τέλεια η προετοιμασία» - Όσα είπε για τις μεταγραφές 21:36 MUNDIAL Αγγλία - Κονγκό: Τα highlights της σπουδαίας ανατροπής (video) 21:20 GREEK BASKET LEAGUE Μαρούσι: Ανακοινώθηκε ο Χρήστος Βενετίδης 21:00 MUNDIAL Αγγλία - Κονγκό 2-1: «Τυφώνας» Χάρι Κέιν παρέσυρε τα «λιοντάρια» στους «16» 20:56 MUNDIAL Αγγλία - Κονγκό: Απίθανη βολίδα του Κέιν φέρνει την ολική ανατροπή (video) 20:47 MUNDIAL Αγγλία - Κονγκό: Ο Κέιν δίνει τη λύση και ισοφαρίζει για τα «τρία λιοντάρια» (video) 20:46 NBA NBA: Στους Ρόκετς ο Μάρκους Σμαρτ με διετές συμβόλαιο 20:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Τα highlights του πρώτου φιλικού των «πράσινων» (video) 20:30 EUROLEAGUE Τέλος ο Λάιλς από τη Ρεάλ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ