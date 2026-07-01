Παναθηναϊκός: Η πρώτη ενδεκάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ

Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες προετοιμασίαςς, ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον σε αγωνιστικούς ρυθμούς, δίνοντας το πρώτο του φιλικό παιχνίδι ενόψει της νέας σεζόν.

Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τη Χέλμοντ Σπορτ στις 18:00, σε μια αναμέτρηση που σηματοδοτεί και το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο της ομάδας.

Ο Δανός τεχνικός επιλέγει σύστημα 4-2-3-1 για το πρώτο του τεστ, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές ώστε να δοκιμάσει σχήματα και συνεργασίες.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Ινιάκι Πένια, ενώ η αμυντική τετράδα αποτελείται από τον Καλάμπρια στα δεξιά, τον Μπινιάρη στα αριστερά και τους Τουμπά και Κάτρη στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή, ο Τσιριβέγια τοποθετείται στον ρόλο του «6», με τον Τσέριν δίπλα του, ενώ πιο προωθημένα κινείται ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος έχει ελεύθερες κινήσεις πίσω από την επίθεση.

Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται ο Ζαρουρί αριστερά και ο Ταμπόρδα δεξιά, ενώ στην κορυφή της γραμμής κρούσης ξεκινά ο Τετέι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς, Τετέι.