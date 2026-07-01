Μουντιάλ 2026: «Αντίο» στην Εθνική Γερμανίας από τον Νόιερ - Το μήνυμά του

Ο Μάνουελ Νόιερ έβαλε οριστικά τίτλους τέλους στην τεράστια διαδρομή του με την Εθνική Γερμανίας. Ο εμβληματικός τερματοφύλακας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα «πάντσερ», λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Νόιερ αποχαιρετά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ωστόσο αυτή τη φορά η απόφασή του είναι οριστική, κλείνοντας έναν σπουδαίο κύκλο με τη φανέλα της Γερμανίας.

Παρότι είχε ήδη αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, ο πολύπειρος γκολκίπερ αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση για τη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν.

Το μήνυμα του Νόιερ

«Ήταν πάντα τιμή για μένα!» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

Ο πρόωρος αποκλεισμός μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απίστευτα απογοητευτικός. Δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες και θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο σε αυτό το τουρνουά. Αυτό το τέλος με πονάει βαθιά.

Πήρα τη συνειδητή απόφαση να παίξω ξανά για τη Γερμανία. Αφενός, επειδή πάντα με γέμισε με τεράστια υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Αφετέρου, επειδή στα 40 μου χρόνια, με την εμπειρία τεσσάρων Παγκοσμίων Κυπέλλων πίσω μου, ήθελα να στηρίξω τους νεότερους παίκτες όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και να βοηθήσω το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Παρά αυτόν τον πικρό αποκλεισμό, δεν μετανιώνω ούτε μια στιγμή για την απόφασή μου. Η απογοήτευσή μου είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια, αλλά αυτό που παραμένει πάνω απ' όλα είναι η βαθιά ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτού του τουρνουά».