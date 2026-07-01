Παναθηναϊκός: «Πράσινη» και η Κέιβ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει δυναμικά τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση.

Το «τριφύλλι» απέκτησε την Καντίτζια Κέιβ, ενισχύοντας σημαντικά τη φροντ λάιν με μία παίκτρια που πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στην Ισπανία.

Η 31χρονη σέντερ έρχεται στην Ελλάδα μετά την παρουσία της στην Αβενίδα, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις της τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στο EuroCup, αποτελώντας μία από τις πιο σταθερές παίκτριες της ομάδας της.

Η Κέιβ ολοκλήρωσε την περσινή αγωνιστική περίοδο με εντυπωσιακούς αριθμούς στο EuroCup, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 14,8 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να κυριαρχεί μέσα στη ρακέτα.

Η ανακοίνωση

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Καντίτζια Κέιβ για το τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η 31χρονη σέντερ (1995, 1.91μ) αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μπέιλορ. Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στα πρωταθλήματα του Ισραήλ, της Τουρκίας, της Ελβετίας και της Ρουμανίας.

Η Κέιβ έπαιξε τη σεζόν 2025-2026 με τη φανέλα της Αβενίδα στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Η 31χρονη Αμερικανίδα είχε μέσο όρο στο EuroCup 14.8 πόντους και 8 ριμπάουντ και ψηφίστηκε από το κοινό κορυφαία σέντερ της διοργάνωσης.

Το βιογραφικό της

2025–2026 — Perfumerias Avenida Salamanca

2024–2025 — Botasspor Adana

2023–2024 — Tarsus Belediyesi Mersin

2022–2023 — ASC Sepsi SIC Sfantu Gheorghe

2021–2022 — Hapoel Petah Tikva

2021 — Georgia Soul

2020–2021 — Maccabi Bnot Ashdod

2018–2020 — A.S. Ramat Hasharon

2018–2019 — Hapoel Petah Tikva

2017–2018 — Esperance Sportive Pully

2017 — Georgia Soul

2013–2017 — Baylor University

2012–2013 — Lucy C. Laney High School

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Καντίτζια Κέιβ σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που αποτελώ μέλος του Παναθηναϊκού. Ανυπομονώ να ενσωματωθώ στην ομάδα και θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να κατακτήσουμε τίτλους και να πετύχουμε τους στόχους μας. Θέλω να κερδίζω και θέλω να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είμαι ενθουσιασμένη και χαρούμενη που θα παίξω στην Ελλάδα και δεν βλέπω την ώρα να βρεθούμε στο γήπεδο και να πιάσουμε δουλειά!»