· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ενίσχυση με Φρίντα Φόρμαν

Η 25χρονη γκαρντ, Φρίντα Φόρμαν θα συνεχίσει την καριέρα της στον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός: Ενίσχυση με Φρίντα Φόρμαν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 25χρονης γκαρντ, Φρίντα Φόρμαν, ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ γυναικών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Φρίντα Φόρμαν για την ομάδα μπάσκετ γυναικών.

Η 25χρονη γκαρντ (2001, 1.80μ) είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Δανίας. Η Φόρμαν ξεκίνησε την πορεία της από την ιδιαίτερη πατρίδα της και στη συνέχεια βρέθηκε στις ΗΠΑ όπου φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Μετά το τέλος της κολεγιακής της καριέρας επέστρεψε στην Ευρώπη. Τη σεζόν 2025-2026 η Φόρμαν έπαιξε στην ελβετική Νιόν και είχε μέσο όρο στο EuroCup 16.7 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.

Το βιογραφικό της

2025-2026: Nyon Basket Feminin

2020-2025: University of Colorado Buffaloes

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Φόρμαν σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα ενταχθώ στον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν! Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσουμε τη δουλειά και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω να φέρουμε ένα πρωτάθλημα στους φιλάθλους. Ήμουν τυχερή που βίωσα την ατμόσφαιρα ως αντίπαλος στο EuroCup την περασμένη σεζόν, ανυπομονώ να φορέσω την πράσινη φανέλα και να παίξω γι’ αυτούς τους φιλάθλους. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία!».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:14 SUPER LEAGUE

Επιβεβαίωση onsports.gr: Παρελθόν από τον ΟΦΗ ο Σαλσέδο - Το μήνυμά του

15:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ενίσχυση με Φρίντα Φόρμαν

15:56 EUROLEAGUE

Στη Βιλερμπάν ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ

15:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βλαχοδήμος: Παραμένει στη Σεβίλλη με νέο δανεισμό από τη Νιούκαστλ

15:20 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Δημήτρης Βεργίνης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

15:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ανδρών: Αναχωρεί για την Οραντέα

14:44 MUNDIAL

«Mundial Mode: On»: Κυριακόπουλος και Πάτας για προκρίσεις Γαλλίας και Μεξικού και κάζο Γερμανίας

14:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αϊντόν Σέχου μέχρι το 2029

14:09 SUPER LEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Μπρίσετ

13:50 SUPER LEAGUE

Ντε Φράι: «Καθοριστικές οι συζητήσεις με Κοτσόλη και Νίστρουπ» (vid)

13:47 SUPER LEAGUE

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ξανά κάτω από τα δοκάρια της Κηφισιάς

13:31 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αναστάσιο Γκρίλλα για τη θέση του λίμπερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας