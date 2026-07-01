Για 16η χρονιά στον Ολυμπιακό η Βάσω Πλευρίτου

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πορεύεται μαζί με την Βάσω Πλευρίτου, καθώς η αρχηγός της ομάδας ανανέωσε τη συνεργασία της με τους «ερυθρόλευκους» και θα φορέσει το σκουφάκι του συλλόγου για 16η συνεχόμενη σεζόν.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Βάσω Πλευρίτου. Η διεθνής περιφερειακή υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και παραμένει για 16η διαδοχική σεζόν στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Βάσως Πλευρίτου:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω την ανανέωση της συνεργασίας μου με την ομάδα που αποτελεί για μένα κάτι πολύ περισσότερο από έναν αθλητικό σύλλογο. Η νέα αγωνιστική περίοδος θα είναι η 16η συνεχόμενη χρονιά μου στο σωματείο, μια διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, προκλήσεις, στιγμές χαράς και ανθρώπους που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην αθλητική και προσωπική μου πορεία. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο, τις συναθλήτριές μου και όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά την προσπάθειά μας, για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση, δουλειά και πίστη στους στόχους μας, εκπροσωπώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σωματείο που όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί το αθλητικό μου σπίτι».