· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επιστροφή Μπόνζι Κόλσον έως το 2028

Ο Μπόνζι Κόλσον επιστρέφει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τη διετή θητεία του στη Φενέρμπαχτσε, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επιστροφή Μπόνζι Κόλσον έως το 2028
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι και πάλι ο Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2028, επιστρέφοντας στον ισραηλινό σύλλογο μετά από δύο χρόνια στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αφήνει την τουρκική ομάδα, με την οποία κατέκτησε τη Euroleague και έφτασε σε ακόμη ένα back-to-back Final Four, προκειμένου να φορέσει ξανά τη φανέλα της Μακάμπι και να συνεχίσει την καριέρα του στο Τελ Αβίβ.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος και ευγνώμων που ξανασμίγω με την οικογένειά μου στη Μακάμπι. Από τη στιγμή που έφυγα, αυτός ο σύλλογος, οι οπαδοί και η πόλη του Τελ Αβίβ είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες, τη διοίκηση και το επαγγελματικό προσωπικό που με εμπιστεύτηκαν και που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινήσω να εργάζομαι και να δημιουργώ περισσότερες ξεχωριστές αναμνήσεις μαζί. Τα λέμε σύντομα», δήλωσε ο 30χρονος άσος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο συμβόλαιο του Κόλσον με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αγγίζει τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:51 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Νότια Κορέα: Δριμύτατη κριτική στον προπονητή από τον Πρόεδρο της χώρας

15:32 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Μία... ανάσα από τον Πραξιτέλη Βούρο

15:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Τάις

14:52 MUNDIAL

«Άνιωθος» Ντρέικ: Πόνταρε 770.000 δολάρια στη νίκη του Καναδά επί της Νότιας Αφρικής!

14:41 SUPER LEAGUE

Διαψεύδονται τα σενάρια περί αποχώρησης του Κορόνα από τον Παναθηναϊκό

14:24 EUROLEAGUE

«Εξετάζει Καμπαρό για την περίμετρο η Ρεάλ Μαδρίτης»

14:06 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης η Σάκκαρη

14:05 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Ντέσερς - Τα «μαγικά» του Τσιριβέγια

13:55 SUPER LEAGUE

Έκλεισε φιλικό με τη Σέντ Τρούιντεν η ΑΕΚ

13:42 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Νέο εντυπωσιακό βίντεο από την πρόοδο των έργων στον Βοτανικό

13:25 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Κοντά στο «αντίο» ο Σκαριόλο - Αταμάν και Σφαιρόπουλος οι πιθανοί αντικαταστάτες

13:16 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Σενάριο για τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας