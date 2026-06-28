Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επιστροφή Μπόνζι Κόλσον έως το 2028

Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι και πάλι ο Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2028, επιστρέφοντας στον ισραηλινό σύλλογο μετά από δύο χρόνια στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αφήνει την τουρκική ομάδα, με την οποία κατέκτησε τη Euroleague και έφτασε σε ακόμη ένα back-to-back Final Four, προκειμένου να φορέσει ξανά τη φανέλα της Μακάμπι και να συνεχίσει την καριέρα του στο Τελ Αβίβ.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος και ευγνώμων που ξανασμίγω με την οικογένειά μου στη Μακάμπι. Από τη στιγμή που έφυγα, αυτός ο σύλλογος, οι οπαδοί και η πόλη του Τελ Αβίβ είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες, τη διοίκηση και το επαγγελματικό προσωπικό που με εμπιστεύτηκαν και που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινήσω να εργάζομαι και να δημιουργώ περισσότερες ξεχωριστές αναμνήσεις μαζί. Τα λέμε σύντομα», δήλωσε ο 30χρονος άσος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο συμβόλαιο του Κόλσον με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αγγίζει τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.