Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη με ανατροπή της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία, που χάρισε στη «Σελεσάο» το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Βραζιλία αν και τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Ιαπωνία, πραγματοποίησε μια αδιανόητη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και με γκολ-λύτρωση του Μαρτινέλι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, η «Σελεσάο» επικράτησε με 2-1 και πέταξε για τους «16» του Μουντιάλ.

Χάρη στην εξαιρετικά στημένη άμυνά της, η Ιαπωνία μπλόκαρε στο πρώτο ημίχρονο τους Βραζιλιάνους και με ένα πανέμορφο γκολ του Σάνο στο 29' πήρε κεφάλι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η «Σελεσάο» παρουσίασε εντελώς διαφορετική εικόνα, πίεσε ασφυκτικά και με μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Εκεί θα διασταυρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία με φόντο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά.