Βραζιλία - Ιαπωνία: Τα highlights από την συγκλονιστική πρόκριση της «Σελεσάο» στους «16»
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη με ανατροπή της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία, που χάρισε στη «Σελεσάο» το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Η Βραζιλία αν και τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Ιαπωνία, πραγματοποίησε μια αδιανόητη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και με γκολ-λύτρωση του Μαρτινέλι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, η «Σελεσάο» επικράτησε με 2-1 και πέταξε για τους «16» του Μουντιάλ.
Χάρη στην εξαιρετικά στημένη άμυνά της, η Ιαπωνία μπλόκαρε στο πρώτο ημίχρονο τους Βραζιλιάνους και με ένα πανέμορφο γκολ του Σάνο στο 29' πήρε κεφάλι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η «Σελεσάο» παρουσίασε εντελώς διαφορετική εικόνα, πίεσε ασφυκτικά και με μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Εκεί θα διασταυρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία με φόντο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά.