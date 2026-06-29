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Ρίχνει «άκυρο» στη Μπαρτσελόνα και ανανεώνει με τη Μπάγερν ο Κέιν

Παρά το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, ο Χάρι Κέιν δεν σκοπεύει να αφήσει το Μόναχο, ξεκαθαρίζοντας πως προτεραιότητά του είναι η υπογραφή νέου συμβολαίου με τη Μπάγερν.

Ρίχνει «άκυρο» στη Μπαρτσελόνα και ανανεώνει με τη Μπάγερν ο Κέιν
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Το όνομα του Χάρι Κέιν βρέθηκε στο προσκήνιο του μεταγραφικού ρεπορτάζ, όμως ο ίδιος φρόντισε να βάλει γρήγορα φρένο στα σενάρια. Παρά τις φήμες που τον συνέδεσαν με τη Μπαρτσελόνα, ο έμπειρος επιθετικός παρουσιάζεται απόλυτα πρόθυμος να επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», οι «μπλαουγκράνα» έκαναν διερευνητική κρούση στην πλευρά του παίκτη, αναζητώντας τον διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ειδικά από τη στιγμή που η περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες δεν πρόκειται να προχωρήσει.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Όρσταιν, ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας μετέφερε στους Καταλανούς ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος στη Γερμανία.

Αν και οι οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του θα παρθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Κέιν να υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Βαυαρούς, οι οποίοι δεν ανησυχούν για το ενδιαφέρον των Καταλανών.

Την περσινή σεζόν, ο Κέιν σταμάτησε στα 61 γκολ σε 51 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπάγερν, ενώ αυτή τη στιγμή είναι προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ, έχοντας ήδη σημειώσει τρία τέρματα στη φάση των ομίλων.

Θυμίζουμε πως το τρέχον συμβόλαιο του Κέιν με τους «Βαυαρούς« εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

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