Παναθηναϊκός: Επιστρέφει στις 10 Ιουλίου και τίθεται στη διάθεση του Νίστρουπ ο Πελίστρι

Το κεφάλαιο Παγκόσμιο Κύπελλο έκλεισε πρόωρα για τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του αποκλειστικά στις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό.

Η παρουσία του 24χρονου Ουρουγουανού εξτρέμ στα γήπεδα του Μουντιάλ δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσε, καθώς ο Μαρσέλο Μπιέλσα δεν του έδωσε καθόλου χρόνο συμμετοχής. Η απογοητευτική πορεία της «σελέστε» στους ομίλους (ισοπαλίες με Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακρωτήριο, ήττα από την Ισπανία) έφερε τον πρόωρο αποκλεισμό, στέλνοντας τον παίκτη νωρίτερα για... διακοπές.

Έχοντας εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από τους «πράσινους», ο Πελίστρι αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία στις 10 Ιουλίου.

Μετά από μια δύσκολη σεζόν, η οποία σημαδεύτηκε από τραυματισμούς και περιορίστηκε στις 18 συμμετοχές ο διεθνής εξτρέμ μετράει αντίστροφα για να τεθεί υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ, στοχεύοντας σε ένα δυνατό restart ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.