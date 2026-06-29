Γερμανία - Παραγουάη: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Στη μάχη των νοκ-άουτ ρίχνονται Γερμανία και Παραγουάη, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στη Βοστώνη με φόντο την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ 2026.

Αρκετή ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι συνθέσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες στο «Gillete Stadium»

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Ρίντιγκερ, Τα, Κίμιχ, Μπράουν, Πάβλοβιτς, Βιρτς, Σανέ, Ενμέτσα, Χάβερτς, Ουντάβ.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ: Χιλ, Κάσερες, Αλόνσο, Κανάλε, Γκόμες, Αλμιρόν, Κουμπάς, Μπομπαντίγια, Γκαλάρζα, Ενσίσο, Αβάλος.