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Γερμανία - Παραγουάη: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Δείτε τις ενδεκάδες της Γερμανίας και της Παραγουάης για την μεταξύ τους αναμέτρηση στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γερμανία - Παραγουάη: Οι ενδεκάδες του αγώνα
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Στη μάχη των νοκ-άουτ ρίχνονται Γερμανία και Παραγουάη, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στη Βοστώνη με φόντο την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ 2026.

Αρκετή ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι συνθέσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες στο «Gillete Stadium»

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Ρίντιγκερ, Τα, Κίμιχ, Μπράουν, Πάβλοβιτς, Βιρτς, Σανέ, Ενμέτσα, Χάβερτς, Ουντάβ.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ: Χιλ, Κάσερες, Αλόνσο, Κανάλε, Γκόμες, Αλμιρόν, Κουμπάς, Μπομπαντίγια, Γκαλάρζα, Ενσίσο, Αβάλος.

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