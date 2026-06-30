NBA: Ελεύθερος ο Μπογκντάνοβιτς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν να μην ενεργοποιήσουν τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, οδηγώντας τον Σέρβο γκαρντ στη free agency, όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο.

Η εξέλιξη ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενη, καθώς οι Κλίπερς επέλεξαν να κάνουν opt out από τη συμφωνία που προέβλεπε απολαβές ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη σεζόν.

Έτσι, ο πολύπειρος Σέρβος σουτέρ είναι πλέον ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τα σενάρια για πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη να παραμένουν έντονα.

Ο 33χρονος γκαρντ μπορεί πλέον να διαπραγματευτεί χωρίς περιορισμούς με οποιαδήποτε ομάδα, είτε στο NBA είτε στη EuroLeague.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ντένβερ Νάγκετς εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, με στόχο να τον φέρουν στο πλευρό του Νίκολα Γιόκιτς. Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν εκδηλώσει και κορυφαίες ομάδες της EuroLeague.