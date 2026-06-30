Παναθηναϊκός: Οι επόμενες κινήσεις μετά τους Ράστοντερ και Ντε Φράι

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του το πρώτο και πιο απαιτητικό κομμάτι του καλοκαιρινού σχεδιασμού και πλέον εισέρχεται στη φάση όπου καλείται να ολοκληρώσει τις τελευταίες σημαντικές προσθήκες.

Στόχος των ανθρώπων του συλλόγου είναι το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ να έχει διαμορφωθεί αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, ώστε ο Τζέικομπ Νίστρουπ να δουλέψει χωρίς συνεχείς αλλαγές στα πλάνα του.

Η προετοιμασία στην Ολλανδία εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς και το τεχνικό επιτελείο επιδιώκει να δημιουργήσει από νωρίς αγωνιστική συνοχή.

Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση προσπαθεί να κλείσει άμεσα τα ανοικτά μεταγραφικά ζητήματα, δίνοντας στον Δανό τεχνικό όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Έχει «χτιστεί» ήδη ο βασικός κορμός

Σε αντίθεση με προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κινηθεί αρκετά γρήγορα σε αρκετές περιπτώσεις, δημιουργώντας από νωρίς έναν βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η ομάδα τη νέα σεζόν.

Οι αφίξεις των Καμαρά, Πένια, Τσάπρα, Ντε Φράι και Ράστοντερ, αλλά και η διατήρηση στο ρόστερ των Ζαρουρί και Τσάβες, επιτρέπουν στον Νίστρουπ να δουλεύει ήδη πάνω σε συγκεκριμένους αυτοματισμούς, χωρίς να περιμένει μαζικές αλλαγές τις τελευταίες ημέρες της προετοιμασίας.

Η φιλοσοφία που ακολουθεί ο σύλλογος είναι ξεκάθαρη. Όσο νωρίτερα ολοκληρωθούν οι κινήσεις, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι πιθανότητες η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια.

Οι θέσεις που παραμένουν ανοιχτές

Παρότι σημαντικό μέρος του σχεδιασμού έχει προχωρήσει, υπάρχουν ακόμη ορισμένες κομβικές εκκρεμότητες. Η αναζήτηση αριστερού μπακ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων, καθώς η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν δεν παρουσιάζει εξέλιξη και οι «πράσινοι» εξετάζουν πλέον διαφορετικές λύσεις από την ευρωπαϊκή αγορά.

Εξίσου σημαντική θεωρείται η ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή με δημιουργικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά, ικανό να δώσει μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι της ομάδας.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου εξακολουθούν να αναζητούν έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στα μετόπισθεν και θα προσφέρει επιπλέον λύσεις σε μια απαιτητική σεζόν με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Δεν αποκλείεται νέα κίνηση στην επίθεση

Αφού ολοκληρωθούν οι βασικές ανάγκες του ρόστερ, στο «τριφύλλι» θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο ενίσχυσης στα άκρα της επίθεσης. Η απόκτηση ενός δεξιού εξτρέμ δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή άμεση προτεραιότητα, ωστόσο παραμένει στο μεταγραφικό πλάνο, εφόσον προκύψει η κατάλληλη περίπτωση στην αγορά.

Το ζητούμενο για τους «πράσινους» είναι να μπουν στα προκριματικά του Conference League με όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο σύνολο.

Οι αναμετρήσεις με την Πάκσι στις 23 και 30 Ιουλίου πλησιάζουν και στο «τριφύλλι» γνωρίζουν ότι ο χρόνος μέχρι την ευρωπαϊκή πρεμιέρα είναι περιορισμένος.

Για αυτόν τον λόγο, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς θα καθορίσουν την τελική μορφή του ρόστερ με το οποίο ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο.