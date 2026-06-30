Στην Αρμάνι Μιλάνο ο Τζέισον Μπέρνελ

Συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό η Ολίμπια Μιλάνο ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζέισον Μπέρνελ με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Η ιταλική ομάδα, λίγες ημέρες μετά το «μπαμ» με την προσθήκη του Άλεκ Πίτερς, συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της με παίκτες που μπορούν να προσφέρουν ποιότητα και βάθος σε όλες τις θέσεις.

Πολυδιάστατος φόργουορντ με εμπειρία στην Ιταλία

Ο Μπέρνελ αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παίκτη που έχει «χτιστεί» στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς έχει περάσει ολόκληρη την επαγγελματική του πορεία στη χώρα.

Την περσινή σεζόν με τη φανέλα της Μπρέσια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, με μέσο όρο: 14 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ.