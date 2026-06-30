Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σάλος στη Νότια Κορέα - Απειλές δολοφονίας του Μιουνγκ-Μπο

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στη Νότια Κορέα μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις εξελίξεις να παίρνουν πλέον σοβαρή τροπή.

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Χονγκ Μιουνγκ-Μπο από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα έπειτα από απειλές που φέρεται να στρέφονται εναντίον της ζωής του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε πρόθεση δολοφονικής επίθεσης εις βάρος του 56χρονου προπονητή κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ίντσεον.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το απειλητικό μήνυμα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στη χώρα, με τις αρχές να προχωρούν στη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας.