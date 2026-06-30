· Νότια Κορέα

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σάλος στη Νότια Κορέα - Απειλές δολοφονίας του Μιουνγκ-Μπο

Οι αρχές της Νότιας Κορέας διερευνούν απειλές κατά της ζωής του Χονγκ Μιουνγκ-Μπο, λίγες ώρες μετά την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σάλος στη Νότια Κορέα - Απειλές δολοφονίας του Μιουνγκ-Μπο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη αναστάτωση επικρατεί στη Νότια Κορέα μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις εξελίξεις να παίρνουν πλέον σοβαρή τροπή.

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Χονγκ Μιουνγκ-Μπο από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα έπειτα από απειλές που φέρεται να στρέφονται εναντίον της ζωής του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε πρόθεση δολοφονικής επίθεσης εις βάρος του 56χρονου προπονητή κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ίντσεον.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το απειλητικό μήνυμα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στη χώρα, με τις αρχές να προχωρούν στη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:34 MVP

Το δάκρυ του Χάκπο μας θυμίζει όσα έχουν πραγματικά αξία

09:20 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη - Η ώρα και η αντίπαλός της

09:04 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Σάλος στη Νότια Κορέα - Απειλές δολοφονίας του Μιουνγκ-Μπο

08:49 NBA

Ελεύθερος από τους Ράπτορς ο Μαμουκελασβίλι

08:36 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι επόμενες κινήσεις μετά τους Ράστοντερ και Ντε Φράι

08:18 NBA

NBA: Ελεύθερος ο Μπογκντάνοβιτς

08:02 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (30/06) - «Η μάχη της κάλπης»

07:45 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Άγριο κράξιμο στη Γερμανία για τον αποκλεισμό - «Εφιάλτης»

07:36 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Γλίτωσε η Βραζιλία, αποκλεισμός για Γερμανία και Ολλανδία

07:17 MUNDIAL

Ολλανδία - Μαρόκο 2-3 πέν. (1-1 κ.δ.): Τα highlights από την τεράστια πρόκριση των Αφρικανών

06:56 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στα πέναλτι, προκρίθηκε το Μαρόκο!

05:44 MUNDIAL

Ανατριχιαστική στιγμή: Σκόραρε και δάκρυσε ο Κόντι Χάκπο (Video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας