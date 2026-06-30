Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (30/06) - «Η μάχη της κάλπης»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (30/06). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (30/06) - «Η μάχη της κάλπης»
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Κρίσιμο Διοικητικό Συμβούλιο θα διεξαχθεί στην Super League, καθώς το κύριο θέμα είναι η επιλογή του νέου προέδρου του Συνεταιρισμού. Οι ομάδες μπαίνουν στην «Μάχη της κάλπης» και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα υπάρξει νέα μετωπική του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κάνει «Μπάσιμο για Άμραμπατ», τη στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος προσφέρει «Αγκαλιά και εγγύηση» στην Μάνα ΑΕΚ για την επόμενη… μέρα της Ερασιτεχνικής.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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