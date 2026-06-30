Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Άγριο κράξιμο στη Γερμανία για τον αποκλεισμό - «Εφιάλτης»

Ο αποκλεισμός της Γερμανίας από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 δεν πέρασε απαρατήρητος από τα γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία άσκησαν έντονη κριτική στη Μάντσαφτ για την πρόωρη αποχώρησή της από τη διοργάνωση.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν γνώρισε τον αποκλεισμό στη διαδικασία των πέναλτι, με τον γερμανικό Τύπο να σχολιάζει με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο την εμφάνιση και την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Bild χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «έναν ακόμη γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη», σημειώνοντας παράλληλα πως η εικόνα της Μάντσαφτ ήταν «αργή, βαρετή και νωθρή», επισημαίνοντας ότι σε κανένα σημείο του αγώνα δεν δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί.

Από την πλευρά του, το Kicker ανέφερε ότι «η πορεία της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε πρόωρα», ενώ η Die Welt έκανε λόγο για «ταπεινωτική ήττα από την Παραγουάη», τονίζοντας πως πρόκειται για ακόμη μία σημαντική αποτυχία της εθνικής ομάδας.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και τα υπόλοιπα γερμανικά Μέσα. Το ZDFheute σχολίασε ότι «ένα νωθρό ξεκίνημα ακολουθήθηκε από πικρή απογοήτευση», ο Der Tagesspiegel χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως «ένα ακόμη φιάσκο της Γερμανίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ήττα στα πέναλτι από την Παραγουάη», ενώ το t-online επέλεξε τον τίτλο: «Δράμα στη διαδικασία των πέναλτι».

Οι αντιδράσεις αυτές αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατεί στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό από την Παραγουάη, με τα γερμανικά ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν το αποτέλεσμα ως ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για τη Μάντσαφτ σε μεγάλη διοργάνωση.