Ρεάλ Μαδρίτης: «Βόμβα» με Κβαρατσχέλια - Σενάρια ανταλλαγής με Βινίσιους

Στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας βρίσκεται ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να κάνουν λόγο για ένα σενάριο που θα μπορούσε να προκαλέσει αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο 25χρονος Γεωργιανός εξτρέμ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, καταγράφοντας 19 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και αποτελώντας έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές επιτυχίες της.

Ο Κβαρατσχέλια αποκτήθηκε από τη Νάπολι τον Ιανουάριο του 2025 έναντι περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την ισπανική «El Nacional», ο διεθνής άσος φέρεται να προβληματίζεται για τον ρόλο του ενόψει της νέας σεζόν, ειδικά αν η Παρί ενισχύσει περαιτέρω την επιθετική της γραμμή με ποδοσφαιριστές όπως ο Γιαν Ντιομαντέ και ο Μαγκνές Ακλιούς.

Την ίδια ώρα, αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος σταρ εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ανανέωσης μόνο εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά με ένα ιδιαίτερα υψηλό μπόνους πίστης, ύψους 51 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει η «Le Parisien», η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει πρόθεση να παραχωρήσει τον Κβαρατσχέλια, ωστόσο το μοναδικό σενάριο που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα είναι μια ενδεχόμενη ανταλλαγή με τον Βινίσιους, σε περίπτωση που τόσο οι δύο σύλλογοι όσο και οι ποδοσφαιριστές εμφανιστούν θετικοί σε μια τέτοια προοπτική.