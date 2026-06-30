· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Super League: Ισοψηφία Αλαφούζου - Μαρινάκη για την προεδρία - Επαναληπτικές εκλογές στις 14 Ιουλίου

Από 7 ψήφους πήραν οι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης για την εκλογή προέδρου στη Super League, με αποτέλεσμα να γίνουν επαναληπτικές εκλογές στις 14 Ιουλίου.  

Super League: Ισοψηφία Αλαφούζου - Μαρινάκη για την προεδρία - Επαναληπτικές εκλογές στις 14 Ιουλίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγάλη «κόντρα» ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο για το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος στη Super League δεν ανέδειξε νικητή.

Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ της Λίγκας το απόγευμα της Τρίτης (30/6) έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, αφού το 7-7 ήταν το... σκορ μετά την ψηφοφορία των 14 ομάδων, με την ΕΠΟ να... ρίχνει λευκό.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ορίστηκαν επαναληπτικές εκλογές για τις 14 Ιουλίου!

Μέχρι τότε αποφασίστηκε να εκτελέσει χρέη προέδρου η Κάτια Κοξένογλου ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της διοίκησης πρωτοδικείου.

Πώς ψήφισαν οι ομάδες

Την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου στήριξαν οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Κηφισιά, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός και Ηρακλής, ενώ αυτή του Βαγγέλη Μαρινάκη οι Ολυμπιακός, Άρης, Καλαμάτα, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Αστέρας Aktor και Βόλος.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την UEFA για παραβίαση του cost control

22:15 MUNDIAL

Ακτή Ελεφαντοστού–Νορβηγία 1-2: Τα highlights από την πρόκριση των «Βίκινγκς» στους «16»

21:57 MUNDIAL

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2: Ο Χάαλαντ έκλεισε ραντεβού με τη Βραζιλία για τους «Βίκινγκς»

21:56 MUNDIAL

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία: Το γκολ του Χάαλαντ για το 2-1 σε κενή εστία (video)

21:50 NBA

Συνεχίζει στο NBA ο Τζοκ Λαντέιλ - Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Χοκς

21:42 MUNDIAL

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία: «Έργο τέχνης» το γκολ του Ντιαλό για το 1-1 (video)

21:41 SUPER LEAGUE

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε με «απλησίαστη φινέτσα» τον... πιανίστα Στέφαν Ντε Φράι (video)

21:33 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πλήγμα στη Βραζιλία - Αμφίβολος ο Πακετά για τη Νορβηγία

21:23 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το «αντίο» της ΠΑΕ στον Οζντόεφ

21:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλαν: Ανακοίνωσε τον Γκονσάλο Ράμος μέχρι το 2031

21:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημο το «μπαμ» με Ντε Φράι - Ανακοινώθηκε ο Ολλανδός στόπερ

21:04 MUNDIAL

Ο Λιονέλ Μέσι «πετάει» με τον SpiderMan πάνω από τη Νέα Υόρκη (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας