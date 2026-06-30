Παναθηναϊκός: Στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Λημνιός

Παίκτης του ΑΠΟΕΛ είναι και επίσημα ο Δημήτρης Λημνιός, με την κυπριακή ομάδα να ανακοινώνει την Τρίτη (30/06) τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αναμένεται να ταξιδέψει στην Κύπρο μέσα στις επόμενες 24 ώρες, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του, υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο με τους «γαλαζοκίτρινους».

Ο Λημνιός αγωνίστηκε από τον Ιανουάριο του 2024 έως το καλοκαίρι του 2025 με τη φανέλα του «τριφυλλιού», καταγράφοντας 30 συμμετοχές και 1 γκολ. Την προηγούμενη σεζόν είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Φορτούνα Σιτάρντ, όπου μέτρησε 31 εμφανίσεις και 2 τέρματα.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για μεταγραφή του διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Δημήτρη Λημνιού.

Ο Δημήτρης Λημνιός γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 1998 στον Βόλο και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Ατρόμητο. Ακολούθησε ο ΠΑΟΚ, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 2019, ενώ στη συνέχεια έκανε το βήμα στο εξωτερικό με τη μετακίνησή του στην Κολωνία της Γερμανίας. Ακολούθησαν παρουσίες στην Ολλανδία με την Τβέντε και τη Φορτούνα Σιτάρντ, ενώ τα τελευταία χρόνια ανήκε στον Παναθηναϊκό. Ο Λημνιός έχει αγωνιστεί 26 φορές με την Εθνική Ελλάδας, σκοράροντας και 3 γκολ.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο, τις επόμενες μέρες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».