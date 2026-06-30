Super League: Πώς ψήφισαν οι 14 ομάδες στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου

Η εκλογική «μάχη» ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο, για το ποιος θα αναδειχθεί πρόεδρος στη Super League, δεν ανέδειξε νικητή.

Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ της Λίγκας το απόγευμα της Τρίτης (30/6) έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, αφού το 7-7 ήταν το... σκορ μετά την ψηφοφορία των 14 ομάδων, με την ΕΠΟ να... ρίχνει λευκό.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ορίστηκαν επαναληπτικές εκλογές για τις 14 Ιουλίου!

Μέχρι τότε αποφασίστηκε να εκτελέσει χρέη προέδρου η Κάτια Κοξένογλου ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της διοίκησης πρωτοδικείου.

Πώς ψήφισαν οι ομάδες

Την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου στήριξαν οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Κηφισιά, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός και Ηρακλής, ενώ αυτή του Βαγγέλη Μαρινάκη οι Ολυμπιακός, Άρης, Καλαμάτα, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Αστέρας Aktor και Βόλος.