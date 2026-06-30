Αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ ο Οζντόεφ: «Σήμερα ήρθε η στιγμή να πω αντίο»

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ 33χρονος αμυντικός μέσος εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Ιβάν Σαββίδη, το ποδοσφαιρικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ με τους οποίους συνεργάστηκε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους φιλάθλους του στον «Δικεφάλου του Βορρά» για τη στήριξη που έλαβε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Τούμπα.

Όσα ανέφερε ο Οζντόεφ:

«Σήμερα ήρθε η στιγμή να πω αντίο. Θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» σε όλους τους υπέροχους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τη στήριξη που μου δείξατε όλο αυτό το διάστημα που βρέθηκα στην ομάδα. Ήταν κάτι απίστευτο, πέρα από κάθε περιγραφή. Ζήσαμε μαζί όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, όμως πάντα ένιωθα τη στήριξή σας.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο του συλλόγου, Ιβάν Σαββίδη, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, τα στελέχη της ομάδας, το ιατρικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται για τον σύλλογο, για τη βοήθεια και τη στήριξή τους.

Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μεγάλες νίκες και κάθε επιτυχία στο μέλλον».