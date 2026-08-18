Κύπελλο Ελλάδας: Η δράση συνεχίζεται με το βλέμμα στη Λιβαδειά

Μετά τις χθεσινές προκρίσεις της Λάρισας, του Άρη και του Βόλου στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας η δράση συνεχίζεται και σήμερα με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Αστέρα να ξεχωρίζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Καλλιθέα – ΑΕΛ Novibet: 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης: 0-2

Ηρακλής – Βόλος Elabet: 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00: Ατρόμητος – ΠΑΣ Πύργος, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (monobala.gr)

19:00: Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

21:00: Λεβαδειακός – Asteras AKTOR, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς (ΣΚΑΪ)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00: Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, «Παντελής Μαγουλάς» (monobala.gr)

17:00: Ζάκυνθος – Κηφισιά, «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή

17:00: Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, ΔΑΚ Χρυσούπολης

17:15: Καλαμάτα – Παναιτωλικός, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (ΣΚΑΪ)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30: Ελλάς Σύρου – Μαρκό, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης