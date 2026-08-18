Κύπελλο Ελλάδας: Η δράση συνεχίζεται με το βλέμμα στη Λιβαδειά
Τρία παιχνίδια στο σημερινό μενού στο Κύπελλο Ελλάδας με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Αστέρα Τρίπολης να ξεχωρίζει.
Μετά τις χθεσινές προκρίσεις της Λάρισας, του Άρη και του Βόλου στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας η δράση συνεχίζεται και σήμερα με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Αστέρα να ξεχωρίζει.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Δευτέρα 17 Αυγούστου
Καλλιθέα – ΑΕΛ Novibet: 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης: 0-2
Ηρακλής – Βόλος Elabet: 1-3
Τρίτη 18 Αυγούστου
19:00: Ατρόμητος – ΠΑΣ Πύργος, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (monobala.gr)
19:00: Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, Δημοτικό Στάδιο Σερρών
21:00: Λεβαδειακός – Asteras AKTOR, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς (ΣΚΑΪ)
Τετάρτη 19 Αυγούστου
17:00: Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, «Παντελής Μαγουλάς» (monobala.gr)
17:00: Ζάκυνθος – Κηφισιά, «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή
17:00: Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, ΔΑΚ Χρυσούπολης
17:15: Καλαμάτα – Παναιτωλικός, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (ΣΚΑΪ)
Δευτέρα 24 Αυγούστου
17:30: Ελλάς Σύρου – Μαρκό, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης