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Με το «45» στην πλάτη ο «Ντέλιας»

Ο Έλληνας παίκτης πόζαρε με τη φανέλα της καινούριας του ομάδας και τον νέο αριθμό που θα έχει στην πλάτη του.

Με το «45» στην πλάτη ο «Ντέλιας»
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά να ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του στον «Δικέφαλο».

Ο Έλληνας παίκτης αφήνοντας πίσω του τα όσα πέρασε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, κοιτάζει μπροστά, βλέποντας πως έχει μια τεράστια ευκαιρία να «εκτινάξει» την καριέρα του.

Μετά τη χθεσινή του παρουσίαση από τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ, η γερμανική ομάδα παρουσίασε σήμερα και τον αριθμό που επέλεξε να φορέσει ο «Ντέλιας» στη Γερμανία. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός σε αντίθεση με τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, επέλεξε να φοράει τον αριθμό “45” στη φανέλα του στον γερμανικό σύλλογο και… πόζαρε με αυτό.

https://www.instagram.com/p/DcLIZMBIiLM/
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