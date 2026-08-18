Champions League: Μάχες σε Ζάγκρεμπ και Κωνσταντινούπολη – Το πρόγραμμα των playoffs

Στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται μεγάλη μάχη, καθώς η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί τη Λιόν.

Η τουρκική ομάδα ξεπέρασε τα εμπόδια της Γκόρνικ Ζάμπρζε και της Στουρμ Γκρατς για να φτάσει στα playoffs, ενώ οι Γάλλοι απέκλεισαν τη Σπάρτα Πράγας. Η Φενέρμπαχτσε θα παραταχθεί χωρίς τους Οστερβόλτε, Μουσάμπα και Γκιουνόκ, ενώ για τη Λιόν δεν θα αγωνιστούν οι Ταλιαφίκο, Σουλτς και Μετά.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ θα φιλοξενήσει τη Βίκινγκ από τη Νορβηγία, έχοντας ως στόχο να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase.

Οι Κροάτες έχουν ήδη αποκλείσει την Τουν και τη Ζαλγκίρις Κάουνας, ενώ οι Σκανδιναβοί έχουν αγωνιστικό ρυθμό μόνο από τις αναμετρήσεις τους στο εγχώριο πρωτάθλημα. Τιμωρημένος για την Ντινάμο είναι ο Φιλίποβιτς, ενώ από την πλευρά της Βίκινγκ θα απουσιάσει ο Μπάρτσελσεν.

Το πρόγραμμα των playoffs του Champions League

Οι πρώτοι αγώνες

Τρίτη 18 Αυγούστου

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ (22:00, CosmoteSport2HD)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Βίκινγκ (22:00, CosmoteSport4HD)

Φενέρμπαχτσε - Λιόν (22:00, CosmoteSport3HD)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Χάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ (22:00, CosmoteSport5HD)

Σέλτικ - ΛΑΣΚ (22:00, CosmoteSport3HD)

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε (22:00, CosmoteSport4HD)

ΝΕΚ Ναϊμέγκεν - Μπόντο/Γκλιμτ (22:00, CosmoteSport2HD)

Οι αγώνες ρεβάνς

Τρίτη 25 Αυγούστου

Σαμπάχ - Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)

ΛΑΣΚ - Σέλτικ (22:00)

Μπόντο/Γκλιμτ - ΝΕΚ Ναϊμέγκεν (22:00)

Τετάρτη 26 Αυγούστου