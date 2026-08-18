Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Το πρώτο βήμα για την League Phase του Champions League - Η ώρα και το κανάλι

Το ευρωπαϊκό της ταξίδι εκκινεί από την Βουλγαρία η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να αντιμετωπίζει την Λέφσκι Σόφιας εκτός έδρας για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Champions League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την είσοδό του στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, βάζοντας βάσεις πρόκρισης.

Το παιχνίδι στο «Βασίλ Λέφσκι» είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα playoffs του UCL

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Μάρτιν Γκεοργκίεβ, Χακίμ Σαχαμπό, Σπύρος Χριστακόπουλος, Σταύρος Πήλιος

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Λόβρο Μάγερ

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Μη γηγενείς (17): Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Μάρτιν Γκεοργκίεβ, Χακίμ Σαχαμπό, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Δημήτρης Καλοσκάμης, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος

Λίστα Β’ (1): Μάριος Μπαλαμώτης