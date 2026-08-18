Στη Νέα Μεσημβρία ο Κωνσταντέλιας, αποχαιρέτησε τους «ασπρόμαυρους»

Οι τίτλοι τέλους… έπεσαν στη, μέχρι τώρα, σχέση του Γιάννη Κωνσταντέλια με τον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας παίκτης αποτελεί, πλέον και επίσημα παίκτη της Ντόρτμουντ έχοντας κλείσει το κεφάλαιο «ΠΑΟΚ» στην καριέρα του, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε στη Γερμανία, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παρουσιάστηκε με όλες τις τιμές από τη σπουδαία ομάδα της Γερμανίας και κατόπιν επέστρεψε στη χώρα μας.

Σήμερα το πρωί ο Έλληνας παίκτης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας όπου αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του, «κλείνοντας» ουσιαστικά την θητεία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Όπως είναι φυσιολογικό το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο μιας και η σχέση του «Ντέλια» με τον οργανισμό του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερη, μιας και μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο που ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ομάδας και ανδρώθηκε με την ασπρόμαυρη φανέλα.