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Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν, ο οποίος αποτελεί την επιλογή για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας.

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν
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Ο 27χρονος Αρμένιος είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τικνιζιάν, ύψους 1,81μ., έφτασε στην Ελλάδα τη Δευτέρα (18/8) και πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αρμένιος μπακ αποτελούσε εδώ κι αρκετό διάστημα βασικό μεταγραφικό στόχο των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι θεωρούν ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητούσαν για τη συγκεκριμένη θέση και μπορεί να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ορτέγκα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ, Ναΐρ Τικνιζάν (Nair Tiknizyan).

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαΐου 1999 και προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο από το καλοκαίρι του 2025 έκανε 67 συμμετοχές, εκ των οποίων τις επτά την τρέχουσα σεζόν.

Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός έχει παίξει ακόμη σε Lokomotiv Moscow (122 συμμετοχές), CSKA Moscow (43 συμμετοχές) και Avangard Kursk.

Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Αρμενίας σε 31 αγώνες, ενώ ήταν διεθνής με τις ομάδες U19, U20 και U21 της εθνικής Ρωσίας».

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